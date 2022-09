Oanlis natuerpaad nei nij bastion by Dokkum is begûn

Okkerdeis hawwe wethâlder fan Noardeast-Fryslân Rebecca Slijver en Romke Hoekstra, foarsitter fan de Dokkumer wykried Fûgellân, it startsein jûn foar it oanlizzen fan it fyts- en kuierpaad nei it nije bastion by Dokkum. Dat diene se troch mei de Admiraliteitsflagge de rûte fan it paad te markearjen.

It nije bastion, by it begjin fan de Sintrale As oan de Súd Ie, is neffens de wethâlder in knypeach nei de histoaryske bolwurken as oarspronklike stedsrâne fan Dokkum. De flagge markearret fan no ôf dat dit markante plak ûnderdiel fan de regiostêd en Admiraliteitsdagen is. Gemeente en wykried wurkje der mei-inoar oan. De wykried is ynnommen mei alle finansjele stipe fan it Iepen Mienskipsfûns, it Budzjet Lokale Ynnovaasjes en it gemeentlik doarpe- en wykfûns.

It nije paad slút op it besteande ferhurde paad oan dat troch de beammerike stripe oan de eastkant fan it Fûgellân rint. As nij moetingsplak kin it de sosjale gearhing yn de wyk fersterkje. Mei beammen, ûnderskate gerssoarten en blommen sil in fleurich gehiel ûntstean. Der komme nije fiskersplakken oan de Súd Ie. Elkenien, ek minderfaliden, kin as it klear is fan it unike markante plak én fan it útsjoch oer it streamgebiet fan de Súd Ie genietsje.

Oannimmer Stienstra fan Mitselwier is ûnderwilens mei it wurk begûn. Frijwilligers út de wyk helpe dêrby en basisskoallen út it Fûgellân wurde by it opleverjen yn 2023 behelle.