Natuerfestival yn De Alde Feanen

Op 2, 3 en 4 septimber kinne jong en âld yn Nasjonaal Park De Alde Feanen de ferbining tusken minske en natuer sykje, fine en fiere. Dat bart yn it ramt fan it lanlike natuerfestival Fête de la Nature. Dat oarspronklik Frânske idee is yn Nederlân foar it earst yn 2014 tapast en nei in pear jier luts it al sa’n 62.000 minsken.

Ferskillende ûndernimmers yn De Alde Feanen biede harren aktiviteiten fergees of ekstra goedkeap oan. De besikers kinne sa op in leechdrompelige wize fan it unike moerasgebiet genietsje. Oars as yn Frankryk wurdt it festival net fan boppen ôf troch grutte natuerorganisaasjes organisearre, mar krekt oarsom, fan ûnderen op as in grassrootsfestival, út de gerswoartels wei.

De ferbining tusken minske en natuer kin yn De Alde Feanen oerdei bygelyks belibbe wurde mei in spesjale ekskurzje op in boat om nijsgjirrige eleminten te ûntdekken en jûns mei in skimertocht om spûkferhalen te hearren. Oaren sille de foarkar jaan oan in SUP-toer of in yogales yn de natuer. Spulfanaten kinne har fermeitsje op in GPS-tocht troch it natuergebiet.

Mear ynformaasje en it folsleine programma binne te finen op Fête de la Nature 2022 – Nationaal Park de Alde Feanen (np-aldefeanen.nl).