Meldpunt Fryske Taal foarsjocht yn ferlet

Friezen binne en bliuwe skerp op it brûken fan it Frysk troch alderhande ynstânsjes. Dat docht bliken út de opbringst fan it Meldpunt Fryske Taal fan de provinsje Fryslân. Yn de ôfrûne twa jier kamen der 52 meldingen yn fan net of ferkeard brûken fan it Frysk yn ferskate uteringen. De donorfolder en de koroanaynformaasjefolder fan it Ryk kamen bygelyks yn ferskate talen út, mar net yn it Frysk.

It Meldpunt Fryske Taal waard yn maaie 2020 iepensteld. Friezen dy’t fan betinken binne dat ynformaasje fan oerheden ûnterjochte net yn it Frysk beskikber is, of dat se behindere wurde yn it brûken fan it Frysk op plakken dêr’t se Frysk prate kinne soene, kinne dêr melding fan meitsje.

De measte meldingen dy’t ynkomme, geane oer it net brûken fan it Frysk troch oerheidsorganisaasjes. Dat giet om sawol Fryske oerheidsorganisaasjes as de Ryksoerheid. Gauris giene de meldingen oer ferkeard gebrûk fan it Frysk. In pear minsken melden dat se fûnen dat der te folle Frysk brûkt wurdt.

Deputearre Sietske Poepjes is wiis mei de resultaten: “Wy hawwe mear meldingen krigen as dat wy yn it foar ferwachte hiene en dat betsjut dat Friezen harren taal belangryk fine. Dat is goed om te sjen. Wy kinne ek konkludearje dat we trochgean moatte mei omtinken te freegjen foar in goed gebrûk fan it Frysk en dat dogge we dan ek. Yn alle gefal fan it Ryk meie we ferwachtsje dat se it Frysk brûke: dêr hawwe wy konkrete ôfspraken oer makke yn de Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer. ”

Fan de 52 meldingen wie de helte algemien fan aard, lykas in komplimint of in fraach oer it Frysk. De oare helte gie oer meldingen oer it Ryk (19%), de media (12%), de provinsje (7%), oare oerheden (6%) en de GGD (6%). De measte melders fregen om in ferfolchaksje. De provinsje socht dêr kontakt foar mei de oanbelangjende ynstânsjes.