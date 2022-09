Keninginne Elizabeth is dea

Foto: Britsk ministearje fan definsje (Open Government License)

Elizabeth de twadde, de keninginne fan ûnder oaren Skotlân, Ingelân en Australië, is tongersdeitejûn ferstoarn. Yn de rin fan tongersdei waard al buorkundich makke dat se siik wie.

De deis foar’t se ferstoar, hat Elizabeth noch de nije premier Liz Truss oansteld.

De keninginne is 96 jier wurden en hat santich jier op ‘e troan sitten. Har man prins Philip is ferline jier ferstoarn. De keninginne har opfolger is Charles, de prins fan Wales. Dy is lykwols ek al 73 jier âld.