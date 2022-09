It Fryske Gea ferkeapet Wiidpleats

It Fryske Gea draacht de Wiidpleats oan de Koaidyk yn Earnewâld op 15 septimber oan Zwanenburg Projecten oer. It Fryske Gea hoecht der net fuortdaliks út. Oant 1 septimber 2023 rinne de aktiviteiten fan IFG út de Wiidpleats wei noch gewoan trocht.

Nei de simmerfakânsje fan 2023 krije de meiwurkers fan IFG in oare thúsbasis. Foar de besikers fan it Nasjonaal Park de Alde Feanen siket IFG om in alternatyf. Yn beide gefallen giet it om in tydlike én in definitive oplossing. IFG wol yn alle gefal Earnewâld bliuwe. Dêr is in prachtich programma ûntwikkele dat net fan de Wiidpleats ôfhinget.

IFG kocht de Wiidpleats yn 2006. It gebou koe heechtijjierren doe’t it Lânboumuseum, IFG, Nasjonaal Park de Alde Feanen, hoareka- en rekreaasjeûndernimmers der mei-inoar in mearsidich programma oanbeaen. Dat IFG syn gebou en terrein no ôfstjit is om de drege eksploitaasje fan it gebou. Dat de enerzjyhúshâlding min is spilet ek in belangrike rol.

Zwanenburg Projecten nimt ek de tiid om plannen te ûntwikkeljen.