Ierdskokslachtoffers Grinslân krije tenei op syn minst fiiftûzen euro

Grinslanners dy’t skea oan harren hûs oprûn hawwe troch ierdskokken krije tenei altyd op syn minst fiiftûzen euro as skeafergoeding. Dat hat it Instituut Mijnbouwschade Groningen útmakke. Minsken dy’t yn it ferline in legere skeafergoeding krige hawwe, krije in oanfolling, dat it bedrach by harren ek op fiiftûzen euro útkomt.

Sûnt 2021 hawwe minsken yn it ierdskokgebiet al de mooglikheid en kies sûnder yngewikkeld ûndersyk foar in fêste fergoeding fan fiiftûzen euro. Minsken dy’t dy regeling ôfwiisd hawwe en foar in legere fergoeding keazen hawwe, krije de oanfolling ta fiiftûzen euro net. As der nije skea ûntstiet, kinne hja wol it ferskil tusken fiiftûzen euro en it al útbetelle bedrach opeaskje.