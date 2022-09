Ierde skoddet wer omraak yn Grinslân

Sneon waard Grinslân fannijs trochinoar hinne skodde. Yn ‘e omkriten fan Uthuzen yn it noardeasten fan ‘e provinsje diene har oan it begjin fan ‘e middei ferskate skokken foar. De swierste hie in krêft fan 2,7 op ‘e skaal fan Richter.

Minsken yn it gebiet hearden swiere knallen en fielden harren huzen bewegen. It is de sânde kear yn seis wike tiid dat de grûn by Uthuzen beweecht. It KNMI docht te witten dat de skok sa krêftich wie dat er in “schadebeving” neamd wurde mei. In eardere skok hie in krêft fan 2,3. Dat ferskil liket lyts, mar is dúdlik te fernimmen troch it logaritymyske karakter fan de skaal fan Richter. Trochdat de trillings yn Grinslân ticht by it oerflak sitte, rjochtsje se navenant in soad skea oan.