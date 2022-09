Idee Stim fan Fryslân Fryske ‘Gurbe en Piebe’ online

Foar de simmer hawwe in protte minsken in stim op Stim fan Fryslan útbrocht foar de takomst fan it Frysk. Ien fan de ideeën fan De Hûnekop wie om Buurman en Buurman oer te setten nei it Frysk.

Hjoed is de earste ôflevering fan Gurbe & Piebe op Ferdivedaasje TV online set. Sjoch:

Sjoch ek: www.itnijs.frl/2022/03/stim-fan-fryslan-jout-romte-oan-stim-fan-ynwenners.