Hjerstprogramma Folkshegeskoalle Schylgeralân

De Folkshegeskoalle op Skylge hat foar de kommende hjerst in nijsgjirrich, rynsk en ryk programma oan kursussen en wykeinen. It is te folle om hjir allegear te neamen en te beskriuwen, mar it is tige de muoite wurdich om it twatalige webstee nei te sneupen.

Of besjoch hjir it hjerstprogramma.

De Folkshegeskoalle is oansletten by de Ried fan de Fryske Beweging.