Henk Wolf – Noarm en ynterferinsje

Kollum

Yn de nije bydrage fan Ed Knotter oan syn briefkerij mei Jan Breimer stiet in tinkflater dy’t in heel soad makke wurdt, ek by minsken dy’t trochkrûpt binne yn taalûnderwiis. Omdat er wichtich is foar de noarm dy’t dosinten oanlizze, wol ik him hjir efkes eksplisyt meitsje en taljochtsje.

As ik Ed goed begrepen ha, dan wyt er in ferskate ôfwikingen fan de noarm oan ynterferinsje. Oars sein: as minsken oars Fryskprate as hoe’t de boekjes it foarskriuwe, dan soe dat komme trochdat der stikjes Nederlânsk yn har Frysk slûpe.

Echte ynterferinsjes

No is der gjin mis op dat soks in protte foarkomt, dêr hat Ed gelyk oan. Men kin der net omhinne dat minsken dy’t “in patatsje wolle ite” dat ûnder ynfloed fan it Nederlânsk dogge. Dat jildt ek foar minsken dy’t in frommeske simpelwei ‘Kaag’ neame, sûnder foarnamme of ‘frou’ derfoar, krekt lykas foar minsken dy’t sûn fan lippe en tonge binne en likegoed it tipke fan ‘e tonge net brûke om de R út te sprekken.

Foar de measte ôfwikingen fan de noarm dy’t Ed neamt, jildt dat lykwols net. Ofwikingen fan de noarm binne gauris âlder as dy noarm, taalnoarmen binne gauris keunstmjittige ferienfâldigingen fan de al besteande taalwerklikheid.

Ferlingd

It jildt yn alle gefallen foar it mulwurd ferlingd. Wier: Frysker.nl jout as oersetting fan verlengen inkeld mar ferlingje. Dat is in je-tiidwurd en sokke je-tiidwurden ha neffens de learboeken in mulwurd op in -e: ferlinge yn dit gefal. Allinnich is dat net it hele ferhaal. Men hoecht mar yn de griene wurdboeken fan de Fryske Akademy te sjen om derachter te kommen dat njonken it je-tiidwurd ferlingje ek it e-tiidwurd ferlinge bestiet. Dat hat as mulwurd ferlingd en dat wurd komt men yn it Frysk al withoelang tsjin. Yn 1968 fertelt Sjouke Kooistra bygelyks oan Dam Jaarsma: “Dêr is de Griene Wei, dat is it ferlingde fan ‘e Spekloane.” Kooistra is fan 1906. Sjirk Frans Kuipers (bertejier 1917) skriuwt yn 1944: “Forskate wegen komme fen wearskanten heaks op ‘e dyk oanrinnen, mar rinne net yn inoars forlingde.”

Dêr komt by dat de bûgingen fan de je-tiidwurden sa’t se yn de boekjes steane de werklikheid net goed beskriuwe: dy fan no net en dy fan âldere fazen fan it Frysk ek net. Yn it Aldfrysk hienen regelmjittige je-tiidwurden mulwurden op -ed. Dy -d is yn it Westerlauwersk Frysk yn de measte gefallen ferdwûn, mar net altyd. It is noait goed útsocht, mar it liket derop dat foaral by eigenskiplik brûkte mulwurden fan lange je-tiidwurden de -d noait út de taal ferdwûn is. De Halbertsma’s skriuwe bygelyks “twa keppelde bisten” en it “boeretsjerkhôf” yn Ljouwert hyt yn it Frysk sûnt jier en dei “de ferlingde Skrâns”.

Ferjitten

It mulwurd ferjitten hat der yn it Frysk ek altyd al west. Dy’t yn de justjes âldere ferzjes fan it Afûk-boekje Tiidwurden sjocht, fynt dêr dat fergetten en ferjitten beide yn it Frysk foarkomme. It Wurdboek fan de Fryske Taal jout dy ynformaasje ek. De Halbertsma’s skriuwe yn de 19e ieu: “howol dat alles nou forjitten en forjown wier” en sels as men nei it Aldfrysk sjocht, fynt men beide mulwurden neistinoar. Sa stiet yn in Fryske tekst út 1481: “Alle secken schillet daed ende forietten wezza” en yn in tekst út 1494 stiet: “thet der skiet wert forgeethen”. It Frysk yn Dútslân hat sels allinnich de mulwurden mei in j- oan it begjin beholden: It Noardfrysk hat it ferjeese-ferjätj-ferjin en it Sealterfrysk hat ferjeze-ferjiet-ferjeten.

Ynterferinsjes kin men sachs wat op tsjin ha, om’t se de taal feroarje, mar alle ôfwikingen fan de noarm út de learboeken binne gjin taalferoaringen, lit stean fan ynterferinsjes. Dy noarm is foar in grut part sels in besykjen om de taal te feroarjen troch it besteande ferskaat te beheinen.