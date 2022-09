Frjentsjer fangt flechtlingen yn boat op

De gemeente Waadhoeke fangt Oekraynske flechtlingen op yn de doarpshuzen fan Achlum en Tsjom, it Falkhotel yn Frjentsjer en yn wensoarchsintrum Nij Statelân yn Menaam. De doarpshuzen moatte meikoarten lykwols wer beskikber komme foar de doarpen sels. Dêrom is de gemeente no dwaande mei in nij opfangplak, in passazjiersskip mei 34 hutten dat mids oktober yn it Van Harinxmakanaal oan de Eastlike yndustrywei yn Frjentsjer komt te lizzen. It doel is dat dêr ein oktober sa’n 68 flechtlingen teplak kinne.

In protte ynwenners wolle graach helpe, hat bliken dien. Húsried is der genôch, mar der is yn de ferskillende opfangplakken wol grut ferlet fan frijwilligers. Minsken dy’t helpe wolle kinne dat op opvang@deskule.nl witte litte.