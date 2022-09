Friezen fochten alear mei de pols

Yn it depot fan it Frysk Museum waarden in stik of wat eigenaardige dingen bewarre dêr’t net rjocht dúdlik fan wie wat dat wiene en wêr’t dy foar brûkt waarden. Earder waard tocht dat it reiskandelers wiene, mar koartlyn die konservator Caspar J. van Dijk ûndersyk nei midsiuwsk wapenreau mei it each op de nije útstalling dêroer, dy’t fan 10 septimber ôf te sjen is.

Van Dijk ûntduts dat it kletsys binne, ûnderdielen fan polsstôkspearen. It museum hat dêr in replika fan meitsje litten en fierljepkampioen Ysbrand Galama hat him test. De Friezen brûkten yn de midsiuwen de pols dus net allinne om oer in sleat te springen, mar se koene der de fijân ek lytsman mei meitsje.

It troch Galama goedkarde eksimplaar en de troch it museum bewarre âldheden sille op de útstalling te sjen wêze.