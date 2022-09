Folsleine programmearring earste Museumnacht FRL bekend

Op sneon 17 septimber makket Fryslân him op foar de earste edysje fan Museumnacht FRL. In unyk evenemint, it is nammentlik de iennige provinsjale museumnacht fan Nederlân. Nei slutingstiid omearmje yn totaal njoggentjin musea de nacht as boarterstún en binne der tal fan aktiviteiten te belibjen. It aventoerlike en eksperimintele programma is no folslein en te finen op museumnacht.frl.

“De musea hawwe de nacht echt as útgongspunt foar harren programmearring nommen, en se hawwe grut útpakt!, seit projektlieder Koen Haringa. Hy docht in greep út it programma: “Besikers kinne weidreame by in liskonsert, in tocht oer it nachtlik Waad dwaan, nei in elektropopkonsert yn in 18e-iuwske muzykkeamer, in ôfspraakje mei museumstikken hawwe, dûnsje by in stille disko of yn it tsjuster de kazematten besytsje: dat wurdt werklik in unyk museumbelibjen.”

Museumnacht FRL wurdt yn njoggentjin musea yn ’e hiele provinsje holden. Om it besikers maklik te meitsjen, steane op ’e webside tips foar it kombinearjen fan musea. Elts museum ferkeapet syn eigen kaarten, fia ynternet en/of oan ’e kassa. De tagongsprizen fariearje fan 0 oant 10 euro.

Dielnimmende musea

Museumhûs Van Eysinga, De Utrecht, Obe by Tresoar, Pier Pander Museum, Pier Pander Timpel, Frysk Lânboumuseum, Museum Warten, Frysk Skipfeart Museum, Houtstêd Drylts – museum en wurkpleats, Kazemattemuseum, Museum ’t Fiskershúske, Museum Dokkum, Fogelsangh State, Observeum, Museum Dr8888, Museum De Jouwer, Museum It Hearrenfean, Museum ’t Kiekhuus en Ir. D.F. Woudagemaal.

Museumnacht FRL is in inisjatyf fan Museumfederaasje Fryslân en Merk Fryslân, en wurdt stipe troch Provinsje Fryslân. It folsleine programma is te sjen op museumnacht.frl.