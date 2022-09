FNP’er Yde Dykstra ferstoarn

Tiisdei is Yde Dykstra ferstoarn. Dat hat de FNP buorkundich makke. Dykstra hat hast tweintich jier as fraksjemeiwurker foar dy partij warber west. Sûnt 2019 siet er foar de FNP yn it bestjoer fan Wetterskip Fryslân.

Hy wie in bekend gesicht yn Frysksinnige rûnten. In hommelse krupsje hat in ein oan Dykstra syn libben makke. Hy is 56 jier wurden.

De útfeart fan Yde Dykstra is sneontemoarn om tsien oere yn krematoarium Haskerpoarte te Aldehaske. Fan healwei tsienen ôf kin it kondoleânseregister tekene wurde.