Fjirde edysje fan De Broeikas op sneon 1 oktober

Op sneon 1 oktober 2022 wurdt yn De Westertsjerke yn Ljouwert de fjirde edysje fan De Broeikas holden. De Broeikas it it multydissiplinêre keunstefestival fan jonge makkers yn Noard-Nederlân. It festival lit sjen wat der broeit ûnder de nije lichting keunstners, muzikanten, teätermakkers, skriuwers en artysten fan it sprutsen wurd.

By De Broeikas binne ferskate útfieringen fan û.o. The Resurrection, La Isla Bonita en Liza Dries te sjen. Dêrneist fertoane opkommende keunstners as Hannes Schievink, Caya Emmelkamp en Hugo Tekstra harren wurk yn eksposysje- en ynstallaasjefoarm.

Nij dit jier binne de seis premjêres fan it talintûntwikklingstrajekt mei de namme ‘Tweespraak’. Seis jonge makkers sille binnen de dissiplines teater, moade, muzyk en keunst it wurk presintearje dêr’t se in jier lang mei ferskate eksperts oan wurke hawwe.

De Broeikas is op sneon 1 oktober fan 14.00 oant 00.00 oere te besytsjen yn De Westertsjerke. Kaarten binne te keap fia www.kultuerkollektyf.nl/de-broeikas/de-broeikas-2022.