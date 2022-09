Feriene Naasjes lêze Spanje de leviten om behanneling Katalaanske politisy

It liket nearne nei hoe’t de Spaanske oerheid yn 2017 mei hege Katalaanske politisy omgien is. Hja waarden sûnder proses út harren funksje set, om’t hja bydroegen hiene oan de organisaasje fan de folksrieplachting oer de oprjochting fan in ûnôfhinklike Katalaanske steat.

Dat is it betinken fan de kommisje foar de minskerjochten fan de Feriene Naasjes. Dy hat oer de kwestje gear west, om’t fjouwer Katalaanske politisy, wêrûnder de eardere fise-presidint Oriol Junqueras i Vies, in adres oan de FN rjochte hie.

“Politike rjochten ferstjinje in bettere beskerming as politisy sûnder foarôfgeande feroardieling út harren funksje set wurde kinne”, seit Hélène Tigroudja fan de FN-minskerjochtekommisje.