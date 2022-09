Doede Wiersma: Allegearre komme wy ier of let oan ’e Jabbok

Oertinking

Ik wie noch net salang dominy, doe besocht ik in jonge man dy’t net better wurde koe. It fielde as hong it fertriet en de ferbittering dêroer driigjend en swier yn ’e keamer. Wiken lang bleau dat sa. Doe op in dei fernaam ik daliks by it kommen dat it oars wie: ljocht en rom. Ferheard frege ik: “Wat is hjir bard?” De sike sei: “Jakob oan ’e Jabbok!” Hoewol’t ik it antwurd wol wist, frege ik: “Mei deselde ôfrin?” Hy knikte fan ja en syn antlit wie bliid.

Letter belibbe ik it krekt sa noch twa kear.

De psycholooch Drewermann skreau: “Ik leau dat minsken yn ferskriklike eangsten in anker fan hoop fine kinne yn God dy’t harren troch de Jabbok hellet.” Neffens him komme alle minsken ier of let oan dy Jabbok. De dea is it grutste ferlies dat minsken lije. Wy ferlieze dêrmei alles: ús leafsten, ús lichem, de dingen dêr’t wy fan hâlde. Wy sjogge ús bern en bernsbern net mear opgroeien. Wy kinne ús projekten net ôfmeitsje.

De measte minsken binne panysk bang foar de dea. Efter in soad eangsten, lykas foar sykten, sit dy grutte eangst foar de dea.

Jakob hat jierren lang fier fuort west. Hy komt werom. Der is noch ien obstakel: Ezau. En dy hat alle reden om Jakob te deadzjen.

Jakob hat syn froulju, syn bern, syn feinten en syn hiele besit al oer de rivier brocht. Sels bliuwt er efter. Nea fielde er him sa allinne, nea wie er sa lytsman. Nea hie er mear ferlet fan in segen. Yn dy tsjustere nacht fan de siel wrakselet er. Hy skreaut dy Oare ta: ik lit Jo net los, segenje my earst. En hy fielde him segene. “Peni-el,” stammere er: ik ha God sjoen.

Wy ha in God dy’t ús troch de ‘Jabbok’ skuort…!

Lêze: Genesis 32:23-31

