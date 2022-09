Australyske man (77) deade troch kangeroe dy’t er as húsbist hold

Yn Australië is ôfrûne snein in 77-jierrige man deade troch in kangeroe dy’t er nei alle gedachten as húsbist hold. Dat hat de Australyske plysje bekendmakke.

De man wenne yn in ôfhandich gebiet yn ’e dielsteat West-Australië. Hy waard mei slimme ferwûningen thús troch in famyljelid fûn. Ambulânsepersoniel kaam dêr om te helpen, mar dat wie om ’e nocht. Neffens Australyske media ferstoar de man thús oan syn ferwûningen.

Doe’t de helptsjinsten kamen, koene sy fanwege it bist yn earste ynstânsje net by de man komme. De plysjes skeaten de kangeroe dêrom dea. Neffens de autoriteiten gie it nei alle gedachten om in wyld bist dat de man om ûndúdlike redenen yn ’e hûs hie.

Allinnich yn ’e Australyske dielsteat Victoria is it ûnder strange betingsten tastien om in kangeroe as húsbist te hawwen. De bisten falle yn it wyld komselden minsken oan, de lêst bekende oanfal wie yn 1936.