Albert van der Ploeg sprekt by Reaklif oer ferline en takomst buorkjen

Sneon 24 septimber o.s. sil de 75e betinking fan Slach by Warns wêze. Dit jier sil Albert van der Ploeg sprekke oer it ferline en de takomst fan it buorkjen.

Syb van der Ploeg sil, begelaat troch Wiebe Kaspers, in tal lieten sjonge en Sigrid Kingma, dichter fan Fryslân, draacht in tal eigentiidske gedichten foar.

Nei ôfrin is der in foarumdiskusje mei de sprekker, wethâlder Henk de Boer fan Súdwest-Fryslân, geiteboer Wilbert Boersma en de lêst buorkjende boer fan Skarl. De betinking is op it Reaklif by Warns en begjint om 13.45 oere. Sjoch foar mear ynformaasje op slachbywarns.frl.