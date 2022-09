8 septimber – Wrâldalfabetisearringsdei

De ‘Wrâldalfabetisearringsdei’ (International Literacy Day) is ynsteld om yn de hiele wrâld omtinken te freegjen foar analfabetisme.

In analfabeet is immen dy’t it lêzen, staverjen en skriuwen net of net foldwaande machtich is. Yn Nederlân meitsje we ûnderskied tusken analfabeten en letterswakken. Letterswakken kinne wol lêze en skriuwe, mar net goed genôch om yn de mienskip funksjonearje te kinnen. Dêrnjonken binne der minsken mei dysleksy, dy’t wol lêze kinne mar it net (alhiel) ynterpretearje kinne. In analfabeet is lykwols hielendal net by steat om teksten te lêzen.

Yn Nederlân binne der 250.000 analfabeten en 1,3 miljoen letterswakken of saneamde funksjoneel analfabeten; dat lêste hâldt yn dat immen wol yn steat is om bygelyks syn eigen namme te skriuwen en/of losse wurden te lêzen, mar net om in langere tekst fluch en korrekt te lêzen, en te begripen wêr’t it om giet. It oantal minsken dat funksjoneel analfabeet is wurdt faak ûnderskat. Sels ûnder jongerein komt funksjoneel analfabetisme noch in soad foar. 10% fan de 15-jierrigen fynt it dreech om bygelyks Pluk van de Petteflet fan Annie M.G. Schmidt te lêzen.

Yn Nederlân is prinses Laurentien ien fan de foaroanfroulju op it mêd fan de alfabetisearring.