75e betinking slach by Warns

Op it Reaklif hat in moai ploechje minsken sneon de slach by Warns fan 1345 betocht. De Hollânske greve Willem de fjirde besocht doe om Fryslân te feroverjen. Hy hie fan de keizer tastimming krige om oer Fryslân te regearjen, mar de Friezen wiene it dêr net mei iens. Hja fersloegen de Hollanners – nei alle gedachten net by Warns, sa’t lang tocht waard, mar foar de kust fan Starum. Yn de 20e iuw is it betinken fan de slach tradysje woarn.

Deifoarsitter wie Anna Marije Bloem. Sprekker Albert van der Ploeg die in útstel om de kosten fan de stikstofplannen út te rekkenjen, sadat boeren de oerheid in rekken jaan kinne foar dielnimmen oan de útstjitbeheinende maatregels. Sigrid Kingma soarge foar poëzy en Syb van de Ploeg foar muzyk.

De betinking luts besikers út alle Fryske gebieten yn Nederlân en Dútslân. Sels út West-Fryslân yn Noard-Hollân wie in delegaasje oanwêzich.