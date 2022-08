Wurk oan Sintrale As nei Admiraliteitsdagen

Fan moandei 5 septimber oansteande ôf fiert oannimmer Heijmans yn opdracht fan de provinsje Fryslân opbetterwurksumheden oan de Sintrale As (N356) út. It wurk wurdt dien op ’e hichte fan De Falom en de ôfslach Damwâld. It betsjut dat de Sintrale As mei de Admiraliteitsdagen yn Dokkum folslein iepen wêze sil.

De start fan it wurk wie ynearsten pland yn it wykein fan de Admiraliteitsdagen. Yn oerlis mei oannimmer Heijmans, gemeente en de organisaasje fan de Admiraliteitsdagen is besletten dat te ferpleatsen oant nei it wykein. “Wy binne bliid dat de oannimmer ree wie dêryn mei te tinken”, seit deputearre Avine Fokkens-Kelder. “Op dy wize is der gjin behindering om fan de Admiraliteitsdagen in prachtich feest te meitsjen.”

De wurksumheden besteane út it oanbringen fan in folykonstruksje op ’e stielslakken en nij asfalt. It wurk is yn ferskate fazen opdield. De earste faze bestiet út wurksumheden oan ’e wenstige rûte en docht de gebrûklike bushaltes oan. Nei alle gedachten is dat wurk yn desimber 2022 klear.

It is wol needsaaklik dat de Sintrale As yn beide rjochtingen trije kear yn syn gehiel ôfsletten wurdt, tusken ôfslach Dokkum en ôfslach De Westereen. De earste ôfsluting is op moandeitemoarn 5 septimber 06.00 oere oant en mei woansdeitemoarn 7 septimber 06.00 oere. Berjochtjouwing oer de oare mominten fan ôfsluting folget letter.

It weiferkear wurdt mei de ôfslutingen omlaat. Dat jildt ek foar it iepenbier ferfier. Mear ynformaasje dêroer is te finen op www.arriva.nl/halte.

Yn 2023 folget de twadde faze, mei wurksumheden oan ’e súdwestkant en ’e súdeastkant fan De Falom.

Ynformaasjegearkomste

Op moandei 29 augustus 2022 wurdt in ynformaasjegearkomste oer de wurksumheden holden. Miknsken dy’t belangstelling hawwe binne wolkom yn doarpshûs De Pipegael op Ds. Feitsmawei 1 yn Broeksterwâld. Der binne twa sesjes: fan 19.00 oant 20.00 en fan 20.30 oant 21.30 oere. Ynrin fan 18.45 ôf.

Mear ynformaasje oer de wurksumheden is te lêzen op www.fryslan.frl/n356-de-sintrale-as.