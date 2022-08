Waarpraatsje: Waarm simmerwaar

DE JOUWER – It wie in kreas en noflik wykein, mar fan moandei ôf wurdt it wer in hiel stik waarmer.

Sneintenacht is it helder en by hast gjin wyn leit de temperatuer tusken 10 en 15 graden.

Moandei skynt de sinne geregeld en der stiet net in soad wyn, mar by de kust lâns en yn it Waadgebiet waait in matige súdeastewyn. Mei 23 oant 25 graden is it waarm.

De oare dagen fan ‘e wike wurde noch waarmer.

Jan Brinksma