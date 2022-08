Waarpraatsje: Tongersdei tropysk

DE JOUWER – Oan it hiel waarme waarm liket stadichoan in ein te kommen, mar tongersdei wurdt it noch wol in kear tropysk waarm.

Woansdeitenacht is it, nei alle gedachten, net hielendal helder, mar it bliuwt wol drûch. Der stiet hast gjin wyn, mar yn it Waadgebiet waait in matige noardeastewyn. It wurdt in waarme nacht mei in temperatuer tusken 17 en 20 graden.

Tongersdei skynt de sinne geregeld en by in swakke oant matige súdeastewyn leit de temperatuer om de 30 graden hinne. Letter yn ’e middei soe it by de kust lâns wat ôfkuolje kinne.

Freed is der kâns op in (tonger)bui en dan wurdt it ek minder waarm.

Jan Brinksma