Waarpraatsje: (Tonger)buien

DE JOUWER – It wie tiisdei alwer in hiel soele simmerdei. Woansdei sakket de temperatuer dan wier en der falle ek flinke tongerbuien.

Tiisdeitenacht kin it earst op guon plakken wat dampich wêze, mar letter nimt de kans op in (tonger)bui ta. De wyn komt út it noardeasten en is swak oant matich. Mei 18 graden is it noch in hiel waarme nacht.

Woansdei falle der rûnom yn Fryslân (tonger)buien, miskien wol mei in soad delslach. De swakke oant matige noardeastewyn giet letter op ‘e dei nei it noarden. It wurdt in graad as 23.

Tongersdei en freed kin der ek in (tonger)bui falle, mar it is net mear sa hjit.

Jan Brinksma