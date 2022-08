Waarpraatsje: Tige waarm

DE JOUWER – It wie tiisdei alwer in waarme simmerdei en woansdei wurdt it noch wat waarmer.

Tiisdeitenacht is it helder en op guon plakken kin damp ûntstean. Yn it Waadgebiet stiet in matige sudewyn, mar boppe it fêstelân fan Fryslân waait it hast net. Mei 13 graden kuollet it flink ôf.

Woansdei skynt de sinne geregeld en by hast gjin wyn wurdt it mei 25 oant 30 graden hiel waarm.

Tongersdei feroaret der noch net in soad, fan freed ôf sil it stadichoan minder waarm wurde.

Jan Brinksma