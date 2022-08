Waarpraatsje: Simmer wit fan gjin ophâlden

DE JOUWER – De iene nei de oare moaie dei, mei sa út en troch in dei mei wat minder simmersk waar. It is de simmer fan 2022. Dizze wike sjocht der ek wer hiel goed út.

Moandeitenacht rekket de loft stadichoan berûn. Der stiet net in soad wyn, mar yn it Waadgebiet waait in matige easte- letter sudewyn. De temperatuer leit om de 16 graden hinne.

Tiisdei is it earst skier mei kâns op in bui. Yn ‘e middei sjogge wy de sinne faker, mar de kâns op in buike bliuwt. Wyn is der hast net en mei 26 graden is it alwer waarm.

Woansdei en tongersdei wurde de waarmste dagen fan dizze wike.

Jan Brinksma