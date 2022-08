Waarpraatsje: Oanhâldend drûch

DE JOUWER – It wie moandei oan ’e skiere kant, mar suver ek hast wat near. It wurdt dizze wike stadichoan wer wat waarmer en it bliuwt foarearst drûch.

Moandeitenacht is it frij helder en by hast gjin wyn kuollet it ôf nei in graad as 12. By de kust lâns waait in matige noardeastewyn.

Tiisdei skynt de sinne geregeld. De wyn komt út it noardeasten en is matich, by de kust lâns sa út en troch frij krêftich. De temperatuer leit tusken 20 en 23 graden.

De oare dagen fan dizze wike feroaret der net in soad.

Jan Brinksma