Waarpraatsje: Nofliker

DE JOUWER – Nei in hiel waarme tongersdei mei rûnom yn Fryslân en sels op de Waadeilânen om ’e 30 graden hinne, sil it fan freed ôf in hiel stik frisser wurde. It bliuwt wol simmersk.

Tongersdeitenacht nimt de bewolking ta, mar it bliuwt wol, sa goed as, drûch. By in matige noardwestewyn is it mei in graad of 18 wer in waarme nacht.

Freed is de loft berûn, mar geandewei de dei komt de sinne der noch wol by. De kâns op in (tonger)bui is yn Fryslân net hiel grut. De wyn komt út it noardwesten en is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich. Mei in graad of 22 is it hast 10 graden minder waarm as tongersdei.

Yn it wykein is it hiel noflik simmerwaar.

Jan Brinksma