Waarpraatsje: Noflik waar

DE JOUWER – It is foarearst dien mei it tige waarme waar en dat sille in soad minsken net slim fine. Yn it wykein is it hiel noflik simmerwaar.

Freedtenacht wikselje bewolking en opklearringen inoar ôf. De wyn komt út it noarden en is swak, by de kust lâns matich oant frij krêftich. It wurdt 15 graden.

Sneon is it earst skier, mar geandewei de dei komt de sinne der, nei alle gedachten, noch wol goed by. De noardewyn is swak oant matich, yn it Waadgebiet frij krêftich. It sil 22 graden wurde en dat is hiel gewoan foar de tiid fan it jier.

Snein feroaret der hast neat. Sinne en bewolking wikselje inoar ôf en by in swakke oant matige noardewyn wurdt it goed 20 graden.

Takomme wike giet de temperatuer wer wat omheech, mar hjit liket it net mear te wurden.

Jan Brinksma