Waarpraatsje: Noch ien dei waarm

DE JOUWER – It waard moandei gjin 30 graden mear, mar it wie wol in hiel brodzige simmerdei. Ljouwert wie moandeitemoarn sels efkes it waarmste KNMI-stasjon fan Nederlân. It is noch ien dei hiel waarm.

Moandeitenacht bliuwt it, sa goed as, drûch. By de kust lâns en boppe de Iselmar stiet in matige sudewyn, mar boppe it fêstelân waait it hast net. Mei 17 graden is it wer in waarme nacht.

Tiisdei skynt de sinne geregeld en de kâns op in (tonger)bui is net hiel grut. By in matige súdwestewyn is it mei goed 25 graden in neare dei.

Woansdei nimt de kâns op in pear (tonger)buien flink ta.

Jan Brinksma