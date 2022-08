Waarpraatsje: Neare moandei

DE JOUWER – It waar fan sneon en snein wie yn trije wurden gear te fetsjen: hjit, sinnich en drûch. Takomme wike feroaret it waar stadichoan. It wurdt wat minder waarm.

Sneintenacht soe der in (tonger}bui falle kinne. It wurdt by hast gjin wyn en yn it Waadgebiet in matige eastewyn, mei 20 graden in hiel waarme nacht.

Moandei wikselje sinne en bewolking inoar ôf en der kinne in pear (tonger)buien falle. By in swakke oant matige súdwestewyn wurdt it in graad of 26.

Tiisdei feroaret der net in soad.

Jan Brinksma