Waarpraatsje: in pear dagen kommendeweis

Jûn en fannacht is it drûch en de wyn is swak oant matich. De temperatuur sakket nei om de 16° hinne.

Moarn bliuwt it ek drûch. De súdwestlike wyn is wer swak oant matich. De sinne is der de hiele die by en benammen moarntemiddei wurdt waarm. De nacht fan woansdei op tongersdei sin in waarme wurde (20°).

Tongersdei is it ek wer waarm en tongersdeitenacht sille der wol in buien falle. Dêrnei kuollet it wer wat ôf.

