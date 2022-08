Waarpraatsje: Hjitteweach

DE JOUWER – It wie tiisdei in waarme simmerdei en it wurdt de oare dagen fan dizze wike hieltyd waarmer. De kâns op in offisjele hjitteweacht is grut.

Tiisdeitenacht is it helder. Der stiet hast gjin wyn, mar by de kust lâns waait in matige noardeastewyn. De temperatuer leit tusken 10 en 14 graden.

Woansdei skynt de sinne hast de hiele dei. By in matige noardeaste- oant eastewyn leit de temperatuer tusken 24 en 28 graden.

Tongersdei, freed, sneon en snein wurdt it noch waarmer.

Jan Brinksma