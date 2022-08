Waarpraatsje: Hjit wykein

DE JOUWER – It is heechsimmer en dat bliuwt it dit wykein ek. It is op beide dagen tropysk waarm.

Freedtenacht is it helder en by hast gjin wyn kuollet it ôf nei 17 graden.

Sneon skynt de sinne hast de hiele dei en by in swakke oant matige súdeastewyn leit de temperatuer om de 30 graden hinne.

Snein feroaret der net folle. Der is miskien wat mear bewolking, mar by in swakke oant matige súdeastewyn wurdt it wer in graad of 30.

Takomme wike sakket de temperatuer wat, mar it wurdt dan brodzich en de kâns op in (tonger)bui nimt ta.

Jan Brinksma