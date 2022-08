Waarpraatsje: Hiel waarme wike

DE JOUWER – It tilt dizze simmer op fan moaie dagen, maar hjit is it gelokkich net faak. Dizze wike wurdt it wol hiel waarm en dat sil ek wol in dei of fiif duorje. Der is sels kâns op in hjitteweach.

Moandeitenacht is it helder en op guon plakken soe damp ûntstean kinne. Der stiet net in soad wyn, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar waait in matige noardeastewyn. It wurdt 10 graden.

Tiisdei biuwt Fryslân gefoelich foar bewolking, mar wy sille de sinne grif wol sjen. In strieljende dei wurdt it noch net . By in matige noardeastewyn leit de temperatuer tusken 20 en 25 graden.

Fan woansdei ôf kin it eltse dei tsjin de 30 graden wurde.

Jan Brinksma