Waarpraatsje: geskikt fakânsjewaar

Mei net folle wyn sil it fannacht ôfkuolje nei sa’n 16°.

Moarn sille sinne zon en bewolking inoar ôfwikselje. Der kin ek wolris in bui wêze. De wind is matich en komt út it noarden. It sil wol in stik frisser wurde, mei 19° as leechste temperatuer yn it uterste noarden.

De dagen dêrnei aardich simmerwaar, hast hieltyd drûch en mei temperatueren dy’t net boppe de 22° graden útkomme.

Nei it wykein sil it wer waarmer wurde.

Waarnimmer