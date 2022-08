Waarpraatsje: Freed oan ’e skiere kant

DE JOUWER – It wie tongersdei lang skier, mar geandewei kaam de sinne der op in soad plakken goed by. Freed is it oan ‘e skiere kant.

Tongersdeitenacht is it helder en op guon plakken kin damp ûntstean. By hast gjin wyn wurdt it in graad of 13.

Freed kin it earst noch dampich wêze, mar letter skynt de sinne sa út en troch. Yn ‘e rin fan ‘e moarn rekket de loft mear berûn en is der kâns op in pear buien. De swakke oant matige wyn komt út it súdwesten, letter út it westen. De temperatuer leit om ‘e 22 graden hinne.

Yn it wykein is it gewoan simmerwaar.

Jan Brinksma