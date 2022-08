Waarpraatsje: Ein oan hjitteweach

DE JOUWER – Der kaam woansdei mei flinke buien in ein oan ‘e hjitteweach en der foel op guon plakken hiel wat wetter. It waar foar tongersdei sjocht der wol kreas út.

Woansdeitenacht kin der noch in bui falle, mar it is it grutste part fan ‘e nacht drûch. Der stiet net in soad wyn, mar by de kust lâns waait in matige oant frij krêftige noardewyn. It wurdt 16 graden.

Tongersdei skynt de sinne sa út en troch en der kin noch in bui(ke) falle. By in swakke oant matige noardewyn leit de temperatuer tusken 21 en 24 graden.

Freed liket in skiere dei te wurden.

Jan Brinksma