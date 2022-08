Utstalling Paradys twa wike langer te sjen

De belangstelling foar de keunsttentoanstelling Paradys is sa enoarm grut dat er ferlinge wurdt oant en mei 28 augustus.

De eksposysje is te sjen yn en om de eardere bûtens yn parklânskip Oranjewâld op alderhande lokaasjes. No’t it gea dêr op syn moaist is, is it de muoite wurdich hoe’t fyftjin ynternasjonaal ferneamde keunstners reflektearre hawwe op de paradyslike omjouwing fan de eardere lustoarde as op de rike skiednis fol machtsûngelikensens.

De eksposysje is te sjen fan tongersdei o/m snein tusken 10.00 en 17.00 oere.

Paradys is in ûnderdiel fan it hûndert dagen duorjende evenemint Arcadia, dat in ferfolch is op LF Kulturele Haadstêd fan Europa 2018. Dat duorret oant en mei 14 augustus.