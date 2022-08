Bewenners fan de Horsewei yn Snits moasten tiisdeitejûn haljetrawalje ta de hûs út. In lekke gaslieding soarge foar ûntploffingsgefaar. De brânwacht wie der fuort by, mei’t der in gaslucht hong, mar it duorre oeren ear’t it lek fûn en tichtmakke wie. De minsken út de omkriten waarden yn in restaurant opheind. Om healwei tsienen hinne koene hja wer op hûs oan.