Tige grutte brân yn Surhústerfean

Oan de Zoom yn Surhústerfean is sneontejûn om healwei alven hinne brân útbrutsen. Der stiet in autohannel yn ‘e brân, der komt in protte reek frij en der wiene ûntploffings te hearren. De brânwacht hat it oer in tige grutte brân en ret omwenners oan om de ruten en doarren te sluten.

De brânwacht fan Surhústerfean hat stipe krige fan de korpsen út Droegeham, Burgum, Bûtenpost, Gruttegast, Súdhorn en Gryptsjerk.