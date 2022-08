Tennisspylster Paula Badosa: “Katalaansk is gjin taal”

Katalanen en Katalaanske taalorganisaasjes wiene fuort op ien ein: tennisspylster Paula Badosa woe nammentlik hawwe dat Katalaansk net in taal wêze soe. Dat foel ferkeard en grappen dat tennis net in sport wêze soe fljogge op it heden oer it ynternet.

De tennisspylster wennet no yn de Feriene Arabyske Emiraten. As bern hat hja yn Amearika wenne en letter yn Kataloanië. Doe’t in sjoernalist har op in parsekonferinsje frege hokker talen oft se prate koe, antwurde frou Badosa: “Spaansk, Katalaansk – dat is net in taal, mar ik rekkenje it wol mei – en Ingelsk”.