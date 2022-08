Takom wike grutte treinstaking

Foto: Wikimedia Commons/Combino – lisinsje CC BY-SA 3.0

It personiel fan de NS wol fan takom wike woansdei ôf in wike lang boljeie. De stakings begjinne yn Noard-Nederlân. Dat betsjut nei alle gedachten dat der woansdei gjin treinen ride op it trajekt Ljouwert-Swol.

De treinmeiwurkers wolle mei de aksje ynfloed útoefenje op de ûnderhannelings oer in nije cao. De NS wol net yngean op de easken fan de grutte fakbûnen. Neffens it bedriuw is der troch de koroanakrisis te min jild om de minsken te jaan wat hja hawwe wolle.