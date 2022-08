Salman Rushdie delstutsen by lêzing yn Amearika

Salman Rushdie (foto: Wikipedia / David Shankbone, Creative Commons)

Skriuwer Salman Rushdie is ferwûne rekke krekt foar’t er in lêzing hâlde soe yn it East-Amerikaanske stedsje Chautauqua. Rushdie stie op it poadium en waard slein en ferskate kearen mei in mes yn ‘e nekke stutsen. Rushdie leit yn it sikehûs. Hoe’t er deroan ta is, is net bekend. In oare sprekker dy’t mei Rushdie op ‘e planken stie, is ek ferwûne rekke.

Rushdie wie al in bekende Yndiaaske skriuwer, doe’t er yn 1989 moannen rûnom oer de wrâld yn it nijs wie, om’t de geastlik lieder fan Iran, ajatolle Gomeiny, moslims oproppen hie om Rushdie te deadzjen. Iran sette in priis fan trije miljoen dollar op Rushdie syn holle. De oanlieding wie dat Rushdie syn boek Satanic Verses (yn Nederlân útjûn as De duivelsverzen) him net noaske. Yn it boek wurdt boarte mei ferhalen út de Koran en neffens Gomeiny koe dat der net op troch. Rushie hat dêrnei mear as tsien jier ûnderdûkt sitten. Der hawwe ferskate oanslaggen op syn libben west en hy kriget noch altyd plysjebeskerming. Rushdie wennet yn Amearika.

De plysje hat in man fêstnommen dy’t fertocht wurdt fan de oanfal.