Rekôrtal diskes op Boeremerk yn Wâldsein

Tongersdei 25 augustus stiet in rekôrtal merkkreamkes op ’e Boeremerk yn Wâldsein. Mar leafst 39 diskehâlders komme dan nei Wâldsein om mei te dwaan oan de bekende Boeremerk. Yn totaal wurde fan ’t simmer op sân tongersdeis Boeremerken organisearre.

Moarn is alwer de sande en lêste merk op tongersdei. Op ’e merk binne in protte farske streekprodukten en oare ferrassende (kado)artikels te finen. It is in merk mei sawol itensguod as oare bysûndere artikelen. De goed besite en foaral gesellige merk wurdt yn it sintrum fan Wâldsein holden, deunby de passantehaven, de supermerk en it doarpshûs. De merk is fan 11.00 oant 17.00 oere.

It is in moai útstapke foar de hiele húshâlding. Op ’e merk kin men nammentlik ek terjochte foar in iisko, pofferkes of oar snobbersguod. De merk is te kombinearjen mei in koarte kuier troch it âlde part fan it doarp. Men kin de smelle gloppen, moaie strjitsjes, mûnen en tsjerken ûntdekke.

Mear ynformaasje is te finen op www.welkominwoudsend.nl/boerenmarkt.