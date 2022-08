Popup-festival CultuurKaravaan strykt yn Boarnburgum del

Biblioteek Drachten, Museum Dr8888, Poppoadium Iduna en Skouboarch De Lawei organisearje fan juny oant en mei septimber acht popup-festivals yn ’e doarpen en wiken fan Smellingerlân, ûnder de namme CultuurKaravaan. In feestlike middei mei muzyk, keunst, teater, films en in wiidweidich berneprogramma. Op sneon 3 septimber strykt de CultuurKaravaan by Doarpshûs ’t Bynt yn Boarnburgum del.

De CultuurKaravaan

Festival De CultuurKaravaan lûkt dwers troch Smellingerlân by wiken en doarpen lâns. De CultuurKaravaan azement de sfear fan in festival, mar dan lekker tichtby hûs. Men kin mei buorlju en doarpsgenoaten it eigensinnige kultueroanbod fan Smellingerlân fiere. It fergeze festival biedt foar elk wat, mei muzyk, keunst, teater, dichters, hoareka en in wiidweidich berneprogramma. En hat as doel om in besite oan keunst en kultuer wer te stimulearjen nei in lange koroanarite. De CultuurKaravaan wurdt mei mooglik makke troch de Gemeente Smellingerlân.

Foar elk wat

Op sneon 3 septimber strykt de CultuurKaravaan by Doarpshûs ’t Bynt yn Boarnburgum del. Fan 15.00 oant 19.00 oere is der fan alles te dwaan en te sjen op fjouwer ferskate poadia en festivaltinten. Mei û.o. Them Dirty Dimes, Sera Noa, Boaz Roelevink, Zenith en de foarstelling Dag Nacht (6+) fan Garage TDI. Dichters bringe gedichten op mjitte en ferskate makkers út Smellingerlân eksposearje harren wurk. Der is in wurkatelier linofyk yn styl en in wurkatelier mandala meitsjen. Foar de bern is der knipgedichten nifelje, stille disko en komt Tomke foarlêzen.

Dielnimmende wiken en doarpen

De CultuurKaravaan strykt de kommende moanne ek del yn de neikommende wiken en doarpen: De Wiken (10 septimber) en De Pein (17 septimber). Op www.cultuurkaravaan.nl is it programma foar de ferskate lokaasjes te finen en men kin it festival folgje fia Facebook en Instagram (@cultuurkaravaan).

Besjoch in filmke fan De Lawei:

Fotocredits Them Dirty Dimes: Jasper Bolderdijk

Garage TDI (IMG_9560_: Tibbesma Fotografie)

Trailer: https://youtu.be/B_ASTmphckE