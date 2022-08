Oantal befeiligingskamera’s yn Fryslân nimt mei 4,5% ta

It tal befeiligingskamera’s yn Fryslân is sûnt 2021 mei 4,5% tanommen. Wylst yn 2021 noch 7.686 befeiligingskamera’s registrearre stiene, is dat ûnderwilens tanommen ta 8.031. Fryslân hat dêrmei de leechste taname fan alle Nederlânske provinsjes; it lanlik trochsneed leit op 9,4%. Dat docht bliken út sifers út de plysjedatabank Kamera yn Byld, dy’t VPNGids.nl fia in Woo-fersyk opfrege.

Measte kamera’s de persoan yn Ljouwert

Yn provinsjehaadstêd Ljouwert hingje de measte befeiligingskamera’s: 2.068 stiks. Ofset tsjin it tal ynwenners is dat ek it heechste tal kamera’s neffens de befolking. De top 5 fan Fryske gemeenten mei de measte kamera’s is sa:

1. Ljouwert (167 befeiligingskamera’s op 10.000 ynwenners);

2. Súdwest-Fryslân (162 befeiligingskamera’s op 10.000 ynwenners);

3. It Hearrenfean (157 befeiligingskamera’s op 10.000 ynwenners);

4. Smellingerlân (127 befeiligingskamera’s op 10.000 ynwenners);

5. Harns (114 befeiligingskamera’s op 10.000 ynwenners).

De minste kâns om filme te wurden hat men yn Dantumadiel: dêr hingje mar 52 befeiligingskamera’s op 10.000 ynwenners. Tytsjerksteradiel (74) en Achtkarspelen (76) hawwe ek relatyf net folle befeiligingskamera’s. De Waadeilannen binne yn it oersjoch net meinommen.

Sterkste taname yn Seelân

Persintueel sjoen kamen der it ôfrûne jier yn Seelân de measte kamera’s by Fan 3.919 kamera’s yn 2021 naam dat tal it ôfrûne jier ta nei 4.657 (+18,8%). Nei Fryslân hie ek Gelderlân in relatyf lege taname (+6,8%).

Heechste taname by partikulieren

It tal partikuliere befeiligingskamera’s naam it ôfrûne jier mei 9,4% ta fan 44.016 nei 52.860. De taname wie lykwols al earder ynset: fan 2019 ôf is it tal partikuliere kamera’s nammentlik hast ferdûbele (+98,1%). Yn deselde perioade naam it tal registrearre kamera’s fan bedriuwen mei 25,5% ta en fan de oerheid mei 9,9%.

Sjoch hjir foar mear ynformaasje oer it ûndersyk.

Undersyksmetoade

It ûndersyk jout in byld fan hoefolle befeiligingskamera’s der op 1 maaie 2022 yn de plysjedatabank Kamera yn Byld registrearre stiene. It werklike oantal leit nei alle gedachten heger, mei’t net alle kamera’s registrearre binne. VPNGids.nl hat dy gegevens troch in Wob-fersyk ûntfongen. De databank bestiet út befeiligingskamera’s fan bedriuwen, partikulieren en de oerheid. De databank wurdt troch de plysje brûkt om nei te gean wêr’t se yn it gefal fan in misdriuw kamerabylden opfreegje kinne.

De sifers binne twa kear earder troch VPNGids.nl opfrege: yn desimber 2019 en yn maaie 2021. Yn dit ûndersyk steane ferlikingen troch de tiid, dêrfoar binne de resultaten út de foargeande ûndersiken brûkt. Yn ’e gemeentlike databank is útgien fan de gemeenten sa’t se yn maaie 2022 binne. Data fan gemeenten dy’t yn oare gemeenten opgien binne, binne byinoar foege.

Oer VPNGids.nl

Op VPNGids.nl kinne ynternetbrûkers terjochte foar objektive ynformaasje oer online privacy, frij ynternet en ynternetfeilichheid. Dêrneist analysearret VPNGids.nl struktureel de kwaliteit en feilichheid fan ferskate ynternetfeilichheidstsjinsten, lykas VPN-oanbod, wachtwurdhelp en antyfirusprogramma’s.