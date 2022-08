Nije spoarbrêge oer Iems wurdt gâns djurder as ferwachte waard

De spoarbrêge oer de rivier de Iems wurdt likernôch trije kear sa djoer as dat earder ferwachte waard. Ynstee fan 66 miljoen euro moatte de Dútske spoarwegen 200 miljoen euro betelje.

De saneamde Friesebrücke is nedich foar it treinferkear tusken Grinslân en East-Fryslân. Yn 2015 waard de besteande brêge slim skansearre by in oanfarring. Dy wurdt no sloopt. De nije moat ein 2024 klear wêze.

Treinreizgers moatte sûnt de oanfarring oerstappe op in bus, dy’t tusken Bunde en Leer hinne-en-wer rydt.