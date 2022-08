‘Natuur de luxe’, nij sjonijsprogramma oer de natuer

Natuur de luxe is in nij sjonijsprogramma op tv oer de natuer dat alle wiken wer mei humor, faasje en sensaasje natuernijs foar bern bringt. Troch de knypeach en it swymke satire is it in programma dat ek foar de âlders gaadlik is.

Troch reportaazjes, fraachpetearen, besiten fan ferslachjouwers, nijsflitsen en aardige filmkes fan sosjale media bringt it programma nijtsjes, feitsjes en rabberij út de Nederlânske natuer en it bisteryk. Natuur de luxe wurdt alle wiken troch twa presintatoaren op in oar plak yn ’e natuer presintearre. Dat is it favorite Natuur de luxe-plak fan in sjogger.

De ploech bestiet út sân presintatoaren en ferslachjouwers: Janouk Kelderman (presintator), Dzifa Kusenuh (presintator), Raïsha Zeegelaar (presintator/ferslachjouwer), Shaquille Lo Fo Sang (presintator/ferslachjouwer), Jahmil Dapaloe/ Rapper Leafs Sensei (ferslachjouwer), Tiemen Smit (presintator/ferslachjouwer) en Rob Janssen (presintator/ferslachjouwer en fertellende stim).

Utstjoering: fan 28 augustus ôf sneins om 17.20 oere by de NTR op NPO Zapp.